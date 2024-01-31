​«Ливерпуль» - лишь восьмой клуб АПЛ по расходам на трансферы в эпоху Клоппа

Юрген Клопп недавно объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению нынешнего сезона. Специалисты из Transfermarkt по этому поводу обнародовали интересную статистику. За время работы Клоппа (с октября 2015 года) «Ливерпуль» потратил на трансферы 420 миллионов евро. Это лишь восьмой показатель в Премьер-лиге.

Больше за указанный период на новичков потратили «Вест Хэм» (444 млн евро), «Тоттенхэм» (565), «Ньюкасл» (586), «Арсенал» (834), «Манчестер Сити» (952), «Челси» (1,02 миллиарда евро) и «Манчестер Юнайтед» (1,1 миллиарда евро).

Также специалисты показали, каким был состав «Ливерпуля» в первом матче при Клоппе: Миньоле – Клайн, Шкртел, Сахо, Морено – Лейва, Джан, Коутиньо, Лаллана, Милнер – Ориги.

Эта информация подчёркивает, какую серьёзную работу проделал Юрген Клопп.