Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал свой предстоящий уход из клуба.

«Я покину клуб в конце сезона. Я понимаю, что для многих людей это шокирующая новость, но я попытаюсь все объяснить. Я люблю клуб и город, но у меня заканчивается энергия. Я уже давно принял это решение. Я понимаю, что не могу выполнять эту работу снова, и снова, и снова, и снова», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Напомним, 56-летний немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. За это время «красные» выиграли все возможные трофеи в Англии, а также клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона