«Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» и «Челси» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 22-го тура АПЛ состоялся 31 января на стадионе «Энфилд».

Давненько «Ливерпуль» и «Челси» не проводили матчи в рамках АПЛ, а вот кубкам клубы бегают знатно. Оба добрались до финала Кубка английской лиги – в феврале разыграют первый для себя трофей сезона, а пока репетицию предстояло совершить в АПЛ, где «Ливерпуль» лидирует, но находится под жесточайшим давлением «Манчестер Сити», а «Челси» барахтается в середине турнирной таблицы.

В последний месяц «синие» ситуацию выправляют, предстают уже боевитым коллективом, но в матче против «Ливерпуля» этого прогресса зрители не заметили. Как-то очень легко всё сложилось для «красных», сразу же забравшись нити игры. Очень много владели мячом, хорошо двигались и регулярно накатывали атаками при яростной поддержке болельщиков. Открывать счёт обязан был Дарвин Нуньес, вырвавшийся на заброс Конате. Классно пробил уругваец, но Петрович умудрился перевести мяч в штангу.

Быстрого гола не случилось, но в середине тайма «Ливерпуль» уже забил. Брэдли совершил отбор, а затем ещё и забросил мяч на Жоту. Диего оставил в дураках Тьяго Силву и Бадьяшиля, просочившись между ними, и прошил Петровича – 1:0. Давление «Ливерпуля» не утихало. С линии штрафной площади обводящий удар придумал Кёртис Джонс – опять потащил Петрович. Голкипер вообще тащил «Челси» оставлял свой клуб в игре.

Но совладать с выстрелом Брэдли не сумел. Диас здорово поборолся в центре поля и выкатил мяч набегавшему из глубины поля Конору, а североирландец рванул в штрафную площадь и уложил мяч в угол – 2:0. Дебютный гол воспитанника «Ливерпуля». В компенсированное к первому тайму время опять должен был забивать Дарвин Нуньес. Диогу Жота опередил Бадьяшиля, защитник наступил на ногу португальцу и привёз пенальти. Вот только Дарвин пальнул в штангу, загубив верный шанс на гол.

«Челси» был настолько ужасен, что Почеттино в перерыве сделал тройную замену. Вместо Мадуэке, Чилуэлла и Галлахера вышли Мудрик, Гюсто и Нкунку. Поактивнее забегали гости, чаще стали подходить к воротам Алиссона, но катастрофически не хватало точности их ударам. «Ливерпуль» посмотрел на эти потуги, чуть отсиделся, а в середине второго тайма первой же толковой атакой взял и «привёз» разгром.

Ван Дейк шикарной диагональю запустил Брэдли. Конор ушёл от Бадьяшиля, навесив во вратарскую. Там защитники «Челси» никого не держали, Собослаи же в прыжке кивнул как надо – 3:0. После этого Клопп убрал с поля Брэдли, Гомеса, Жоту и Собослаи, а «Челси» сподобился на гол престижа. Нкунку в штрафной площади получил передачу от Чуквуэмеки, ловко укрыл мяч о двух защитников и из-под них же пробил – 3:1.

Разгром всё-таки случился, что из логики игры конечно вытекало. Дарвин Нуньес не забил, так хоть заборол Тьяго Силву и сделал классный прострел во вратарскую, а Луис Диас в падении пробил – 4:1. «Ливерпуль» был на голову сильнее «Челси», заслуженно победил и сохранил лидерство.