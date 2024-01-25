Почеттино назвал дату возвращения Нкунку и Гюсто

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил хорошие новости о состоянии двух французских футболистов – нападающего Кристофера Нкунку и правого защитника Мало Гюста. Оба игрока недавно перенесли травму, но уже приступили к тренировкам в общей группе.

«Гюсто и Нкунку не сыграют против «Астон Виллы» в Кубке Англии. Мы рассчитываем, что они примут участие в матче с «Ливерпулем» в ближайшем туре АПЛ. Мы очень позитивны, но давайте посмотрим, как всё сложится», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Нкунку и Гюсто проводят дебютный сезон за «Челси». Кристофер пропустил большую часть первой половины кампании из-за травмы колена.