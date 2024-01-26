Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля»

Действующий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился посланием для болельщиков команды после заявления о своём уходе в конце сезона.

— Я хотел бы, чтобы вы приняли мое решение. Это было бы здорово. И затем, если я могу попросить вас еще об одной вещи, то не устраивайте дифирамбы в мой адрес, потому что в этом нет необходимости. Единственное, чего я всегда хотел, это полной поддержки команды, а не лично меня, — приводит слова Клопп официальный сайт «Ливерпуля».

После 21 тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 48 зачетных баллов.

В следующем туре АПЛ подопечные Клоппа примут дома «Челси». Игра запланирована на 31 января, начало — в 23:15 по мск.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона