В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты

В руководстве лондонского «Челси» недовольны тем, как главный тренер Маурисио Почеттино использует Леви Колвилла. Англичанин номинально является центральным защитником, но аргентинский специалист чаще всего выпускает игрока на левом фланге обороны.

По информации от Мэтта Лоу, решения Почеттино по отношению к 20-летнему Колвиллу не устраивают руководство «Челси». Правда, в большинстве случаев аргентинец вынужденно выпускал Леви слева из-за травм Бена Чилуэлла и Марка Кукурельи.

Напомним, Колвилл летом подписал с «Челси» новый контракт. На счету англичанина гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше АПЛ.