Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты

15 Января 2024 • 12:30 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

В руководстве лондонского «Челси» недовольны тем, как главный тренер Маурисио Почеттино использует Леви Колвилла. Англичанин номинально является центральным защитником, но аргентинский специалист чаще всего выпускает игрока на левом фланге обороны.

По информации от Мэтта Лоу, решения Почеттино по отношению к 20-летнему Колвиллу не устраивают руководство «Челси». Правда, в большинстве случаев аргентинец вынужденно выпускал Леви слева из-за травм Бена Чилуэлла и Марка Кукурельи.

Напомним, Колвилл летом подписал с «Челси» новый контракт. На счету англичанина гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Леви Колвилл ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Января
12:30
В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты
12:21
Дисаси: «Последние победы вовсе не означают, что теперь у «Челси» всё хорошо»
14 Января
12:52
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро 1
11:53
Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»
00:48
Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» У Бензема есть три варианта в Европе Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​В Англии сорвался второй матч за день В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
12:30 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты
12:21 · Англия. Премьер-лига
Дисаси: «Последние победы вовсе не означают, что теперь у «Челси» всё хорошо»
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить одноклубника Захаряна
12:15 · Англия. Премьер-лига
Оскар Бобб рассказал, как Гвардиола влияет на его игру
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
11:55 · Англия. Премьер-лига
Эрикссон рассказал, какой клуб мечтал тренировать
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает между Бензема и экс-нападающим «Ливерпуля»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может потратить 80 миллионов на форварда из АПЛ
10:27 · Англия. Премьер-лига
Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал»
10:04 · Англия. Премьер-лига
Онана покинул «Манчестер Юнайтед»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: «С де Брёйне «Манчестер Сити» будет неудержимым»
03:18 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Скучаю ли я по Англии? Предпочитаю смотреть вперёд, а не в прошлое»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Кейн рассказал, как провёл отпуск: «Я смог посмотреть все матчи АПЛ»
14 Января
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Тарковски: «Продолжаем собирать очки»
Все новости
Рекомендуем