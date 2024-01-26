Клопп: Не хочу быть пассажиром, который мешает «Ливерпулю» двигаться вперёд

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о будущем команды после его ухода.

Напомним, ранее Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по итогам текущего сезона АПЛ.

— Когда я говорил о «Ливерпуле» 2.0, я не имел в виду себя. Сюда придет топ-тренер, который поставит хороший футбол. У «Ливерпуля» впереди прекрасное будущее. Все, чего я хочу, это не быть пассажиром, который мешает этому процессу, — заявил Клопп на пресс-конференции.

После 21 сыгранного матча «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги, сумев набрать 48 очков.

Ближайший матч подопечные Клоппа проведут 28 января против «Норвича». Игра 1/16 финала Кубка Англии должна стартовать в 17:30 по мск.