Клопп: Если Салах успеет восстановиться, то вернётся в сборную Египта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации вокруг травмы нападающего Мохамеда Салаха.

Напомним, игрок получил повреждение на Кубке африканских наций, выступая за сборную Египта. Для восстановления Салах решил вернуться в расположение «Ливерпуля», но египтяне не оценили такой поступок футболиста.

«Большее количество людей в Египте правильно отреагировали на ситуацию, ведь мы, как и сборная Египта, хочет поскорее вернуть Салаха в строй. Все стороны согласились, что Салах должен вернуться в команду и восстанавливаться от повреждения здесь», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

При этом тренер отметил, что если Салах быстро восстановится, то вернется в расположение национальной команды.

По итогам группового раунда сборная Египта заняла второе место в группе B и вышла в плей-офф, где сыграет с ДР Конго.