Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: «Я считаю, что поступил правильно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё заявление об уходе из клуба предстоящим летом.

«Вы понимаете, что мы больше не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как раньше. Я не думал специально об уходе, это просто случилось. Этому клубу нужен топ-тренер. Я по-прежнему считаю, что поступил правильно», — сказал Клопп на пресс-конференции, посвященной своему заявлению об уходе.

Немецкий специалист руководит «Ливерпулем» на протяжении девяти последних лет, но данный сезон станет для него последним в АПЛ.

Ранее Клопп заявил, что больше никогда не будет работать в Англии из-за сильной любви к «Ливерпулю».