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Петрович: «Играть за «Челси» – это мечта для любого футболиста в Сербии»

23 Января 2024 • 16:20 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович признался, что всегда мечтал выступать за «синих». Напомним, 24-летний серб перебрался в столицу Великобритании перед стартом этого сезона за 14 миллионов евро из «Нью-Инглэнд Революшн».

«Играть за «Челси» – это мечта для любого футболиста в Сербии. За клуб уже выступали такие сербские футболисты, как Бранислав Иванович и Неманья Матич. «Челси» знает, что такое сербская культура», – цитирует вратаря официальный сайт «синих».

Петрович сейчас является основным вратарём «Челси». Джордже успешно заменяет травмированного Роберта Санчеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джордже Петрович

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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