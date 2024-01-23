Петрович: «Играть за «Челси» – это мечта для любого футболиста в Сербии»

Голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович признался, что всегда мечтал выступать за «синих». Напомним, 24-летний серб перебрался в столицу Великобритании перед стартом этого сезона за 14 миллионов евро из «Нью-Инглэнд Революшн».

«Играть за «Челси» – это мечта для любого футболиста в Сербии. За клуб уже выступали такие сербские футболисты, как Бранислав Иванович и Неманья Матич. «Челси» знает, что такое сербская культура», – цитирует вратаря официальный сайт «синих».

Петрович сейчас является основным вратарём «Челси». Джордже успешно заменяет травмированного Роберта Санчеса.