Почеттино не исключил, что может выпустить Джексона в старте на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не стал исключать, что нападающий Николас Джексон появится в стартовом составе на матч с «Ливерпулем», который состоится сегодня на «Энфилде» в рамках Английской премьер-лиги.

«Выйдет ли Джексон в стартовом составе? Посмотрим, возможно ли это. Мы оценим его форму. Не исключено, что Николас не забьёт победный гол», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джексон недавно вылетел со сборной Сенегала из Кубка Африки, проиграв Кот д'Ивуару в серии пенальти в ⅛ финала. В нынешнем сезоне Николас записал на свой актив 7 голов и 2 результативные передачи в Английской премьер-лиге.