Гроббелар объяснил, почему «Ливерпулю» не стоит назначать Зидана

Знаменитый экс-голкипер «Ливерпуля» Брюс Гроббелар считает, что Зинедин Зидан не подойдёт на роль преемника Юргена Клоппа.

После завершения текущего сезона немец покинет должность главного тренера «Ливерпуля», которую занимает с 2015 года. Одним из кандидатов на пост во главе «красных» считается Зинедин Зидан.

«Люди называют различные имена, рассуждая на тему нового тренера «Ливерпуля», и одним из вариантов считают Зидана, но он работал в команде, которая и так могла всё. Он никогда не развивал игроков», – цитируют английские СМИ Гроббелара.

Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021. Под руководством француза «сливочные» выигрывали Лигу чемпионов трижды кряду.