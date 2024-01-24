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Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ

24 Января 2024 • 16:16 Комментировать
Лион
...
Ренн
1 2.50 X 3.40 2 2.80
26.01 23:00

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема всё ещё может вернуться в Европу до закрытия зимнего трансферного окна. Ранее 36-летний француз сообщил руководству своего клуба о желании уйти на краткосрочной основе.

Как сообщает издание Marca, в услугах опытного нападающего в данный момент заинтересован его бывший клуб «Лион». Приютить Бензема также готовы 3 топ-клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Все перечисленные команды готовы взять игрока в аренду до конца сезона.

Напомним, Бензема зарабатывает в Саудовской Аравии 100 миллионов евро в год.

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Лион Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Карим Бензема трансферы футбола - зима 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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