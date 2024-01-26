«Ливерпуль» присматривается к де Дзерби со времён его работы в Италии

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби справедливо считается одним из фаворитов на пост нового рулевого «Ливерпуля».

Предстоящим летом свою должность оставит Юрген Клопп, официально заявивший о намерении взять паузу в тренерской деятельности после завершения сезона. Главными кандидатами на роль сменщика немца считаются де Дзерби и Хаби Алонсо («Брайтон»).

По данным журналистки Мелиссы Редди, «Ливерпуль» присматривается к итальянскому специалисту ещё со времён его работы на родине. Боссы английского гранда высоко оценивают тактические способности нынешнего наставника «Брайтона», а также его умение развивать игроков и поддерживать позитивную атмосферу в раздевалке.

Контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года.