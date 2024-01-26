Каррагер назвал наиболее вероятного сменщика Клоппа в «Ливерпуле»

Бывший английский футболист Джейми Каррагер рассказал, кого считает фаворитом на пост главного тренера «Ливерпуля» после ухода Юргена Клоппа.

Немецкий специалист покинет свою должность по окончании текущего сезона – об этом объявил он сам в пятницу. Основными кандидатами на должность нового наставника Хаби Алонсо («Байер») и «Роберто де Дзерби («Брайтон»). По мнению Каррагера, именно испанец с наибольшей вероятностью сменит Клоппа грядущим летом.

«Невозможно не обращать внимания на кандидатуру Хаби Алонсо, который завоевал безмерное уважение в «Ливерпуле» по временам выступления в клубе.

Благодаря работе, проделанной в «Байере», он стал самым ярким молодым тренером в европейском футболе. Это делает его фаворитом», – цитируют английские СМИ Каррагера.