В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным

Юрген Клопп вряд ли заменит Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Наставник «Ливерпуля» покинет свою должность после завершения сезона. То же самое ждёт и Хави в «Барселоне». По слухам, президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает о назначении Клоппа грядущим летом, однако, по информации журналиста Тони Хуанмарти, такой сценарий почти исключён. В «Барселоне» считают, что убедить немецкого рулевого будет почти невозможно.

Юрген Клопп занимает должность главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. После расставания с «красными» 56-летний специалист планирует взять годичный отпуск.