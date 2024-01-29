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В «Барселоне» считают назначение Клоппа почти невозможным

29 Января 2024 • 00:45 Комментировать
Барселона
...
Осасуна
31.01 21:00

Юрген Клопп вряд ли заменит Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Наставник «Ливерпуля» покинет свою должность после завершения сезона. То же самое ждёт и Хави в «Барселоне». По слухам, президент каталонского клуба Жоан Лапорта мечтает о назначении Клоппа грядущим летом, однако, по информации журналиста Тони Хуанмарти, такой сценарий почти исключён. В «Барселоне» считают, что убедить немецкого рулевого будет почти невозможно.

Юрген Клопп занимает должность главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. После расставания с «красными» 56-летний специалист планирует взять годичный отпуск.

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