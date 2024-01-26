Клопп: Я сообщил руководству о предстоящем уходе ещё в ноябре

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, связан ли его предстоящий уход с поста главного тренера команды со здоровьем.

— Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте. Есть небольшие отклонения и тому подобное, но не стоит беспокоиться. Я сообщил клубу о своем решении еще в ноябре, — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Специалист отметил, что на сто процентов считает свое решение правильным.

В текущем сезоне «Ливерпуль» провел 21 матч в Английской премьер-лиге, в которых набрал 48 очков. Благодаря такому количеству баллов команда лидирует в чемпионате, опережая идущий на второй строчке «Манчестер Сити» на пять баллов.

Клопп сообщил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона

Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия»