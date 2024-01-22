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Собослаи: «Хочу как можно дольше выступать за «Ливерпуль»

22 Января 2024 • 21:35 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что надеется провести в клубе много лет.

Венгерский футболист пополнил ряды «красных» перед началом текущего сезона, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 70 млн евро. 23-летний хавбек сходу стал важным звеном в команде Юргена Клоппа.

«Я хочу выступать за «Ливерпуль» как можно дольше, – делится мыслями игрок, цитируемый английскими СМИ. – Я буду делать всё, что в моих силах, и надеюсь выиграть с командой как можно больше трофеев», – заявил Собослаи, чей контракт с мерсисайдцами рассчитан до 2028 года.

В активе Доминика Собослаи четыре забитых гола и три ассиста в 26 поединках за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Доминик Собослаи

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ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
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