Собослаи: «Хочу как можно дольше выступать за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что надеется провести в клубе много лет.

Венгерский футболист пополнил ряды «красных» перед началом текущего сезона, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 70 млн евро. 23-летний хавбек сходу стал важным звеном в команде Юргена Клоппа.

«Я хочу выступать за «Ливерпуль» как можно дольше, – делится мыслями игрок, цитируемый английскими СМИ. – Я буду делать всё, что в моих силах, и надеюсь выиграть с командой как можно больше трофеев», – заявил Собослаи, чей контракт с мерсисайдцами рассчитан до 2028 года.

В активе Доминика Собослаи четыре забитых гола и три ассиста в 26 поединках за «Ливерпуль».