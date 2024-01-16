Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилуэлл: «Было здорово снова оказаться на поле»

16 Января 2024 • 13:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился комментарием о своём возвращении на поле.

Напомним, 27-летний футболист пропустил почти четыре месяца из-за травмы, однако вернулся на поле в минувшей игре АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

— Было здорово снова оказаться на поле и помочь команде. Мне показалось, что мое отсутствие длилось долго, но фанаты отлично приняли меня, поэтому спасибо им за это, — приводит слова Чилуэлла официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Челси» проведет 23 января против «Мидлсбро» в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл

Новости по матчу

Сегодня, 16 Января
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:31
Романо ответил, будет ли «Челси» платить 100 миллионов евро за нападающего «Спортинга»
15 Января
15:44
«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс
15:26
Стало известно, когда Нкунку вернётся на поле после очередной травмы
12:30
В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты
12:21
Дисаси: «Последние победы вовсе не означают, что теперь у «Челси» всё хорошо»
11:21
«Челси» выбирает между Бензема и экс-нападающим «Ливерпуля»
14 Января
12:52
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро 2
11:53
Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»
00:48
Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Рома» уволила Моуринью
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
15 Января
22:31 · Кубок Азии
Сборная Иордании забила 4 мяча в ворота команды Малайзии
19:33 · Кубок Азии
Сборная Ирака обыграла соперников из Индонезии благодаря странному голу
19:28 · Кубок Азии
​Манчини шокировала ситуация с отказниками в сборной Саудовской Аравии
16:59 · Кубок Азии
​Клинсманн: «Наша цель – выиграть Кубок Азии»
16:35 · Кубок Азии
Сборная Южной Кореи уверенно обыграла соперников из Бахрейна
02:58 · Кубок Азии
Манчини: «Я бы остался в сборной Италии ещё на 10 лет»
14 Января
22:31 · Кубок Азии
Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить палестинцев
19:39 · Кубок Азии
Сборная ОАЭ разобралась с соперниками из Гонконга
16:29 · Кубок Азии
Сборная Японии забила 4 гола в ворота команды Вьетнама
13 Января
19:19 · Кубок Азии
Файзуллаев остался в запасе сборной Узбекистана на игру с Сирией в Кубке Азии
16:57 · Кубок Азии
​Суперкомпьютер высчитал фаворита Кубка Азии
16:33 · Кубок Азии
Сборная Австралии очень уверенно переиграла команду Индии
12 Января
21:06 · Кубок Азии
Сборная Катара победно открыла Кубок Азии
19:56 · Кубок Азии
На Кубке Азии забит первый гол
19:07 · Кубок Азии
Стартовал первый матч Кубка Азии
Все новости
Рекомендуем