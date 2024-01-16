Чилуэлл: «Было здорово снова оказаться на поле»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился комментарием о своём возвращении на поле.

Напомним, 27-летний футболист пропустил почти четыре месяца из-за травмы, однако вернулся на поле в минувшей игре АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).

— Было здорово снова оказаться на поле и помочь команде. Мне показалось, что мое отсутствие длилось долго, но фанаты отлично приняли меня, поэтому спасибо им за это, — приводит слова Чилуэлла официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Челси» проведет 23 января против «Мидлсбро» в рамках полуфинала Кубка английской лиги.