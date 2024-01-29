Клопп — о Макаллистере: «Он мог сыграть против «Норвича», но мы решили дать ему передышку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера, который пропустил матч 1/16 финала Кубка Англии против «Норвича» (5:2).

«Будь это решающая игра сезона, он мог бы сыграть. Мы решили дать ему передышку. Думаю, к среде он будет готов», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне 25-летний Макаллистер провёл за «Ливерпуль» 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч мерсисайдцы проведут 31 января против «Челси». Начало этой игры запланировано на 23:15 по московскому времени.