Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»

Вингер лондонского «Фулхэма» Виллиан дал комментарии после выездного поражения от своего бывшего клуба «Челси» (0:1). Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник Коул Палмер, который реализовал пенальти.

«Мы не смогли добиться желаемого результата, но этот день для меня был особенным, ведь я вернулся на «Стэмфорд Бридж» – место, с которым меня связывают отличные воспоминания. Также я хотел бы поблагодарить болельщиков «Челси», которые всегда невероятно ко мне относились», – написал бразилец в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Виллиан отметился четырьмя голами и одним ассистом в Английской премьер-лиге.