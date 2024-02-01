Клопп – о победе 4:1 над «Челси»: «Мы должны были забивать больше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупную победу своей команды над «Челси» (4:1).

Мерсисайдцы не оставили шансов соперникам, но упустили немало голевых моментов: один только Дарвин Нуньес четырежды попал в каркас и не реализовал ни одного из 11 ударов, включая пенальти.

«Это был топ-матч, команда сыграла великолепно. Не думаю, что этого можно достичь без правильного командного взаимодействия.

Сегодня мы могли и должны были забивать больше. Вы не можете забить пять-шесть голов в матче с «Челси», не будучи выдающейся командой», – заявил в послематчевом интервью Клопп, недавно объявивший об уходе из клуба по окончании сезона.