Клопп восхитился уровнем игры, который Тьяго Алькантара показывает на тренировках

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о состоянии своего подопечного Тьяго Алькантары, который пропустил 10 месяцев из-за травмы бедра.

«Уровень, который он демонстрирует на тренировках… Уф! Но ему нужно время. В любом случае, его возвращение — это хорошая новость», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне 32-летний Алькантара не провёл в составе «красных» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше АПЛ на счету испанского футболиста 18 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, свой ближайший матч мерсисайдцы проведут сегодня, 31 января, против «Челси». Эта игра состоится на стадионе «Энфилд» и начнётся она в 23:15 по московскому времени.