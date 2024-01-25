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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ

25 Января 2024 • 15:01 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Арсенал
30.01 22:30

«Ньюкасл» обратился к трём топ-клубам Английской премьер-лиги для того, чтобы предложить услуги своего нападающего Каллума Уилсона. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «сороки» предложили англичанина «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналу» и «Челси». Все эти клубы как раз нуждаются в новом нападающем.

Отметим, что «Ньюкасл» готов продать Уилсона за 21 миллион евро. У нападающего через полтора года истекает контракт с клубом, поэтому руководство открыто к продаже.

31-летний Уилсон в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился семью голами и одним результативным пасом в четырнадцати матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Каллум Уилсон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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