«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ

«Ньюкасл» обратился к трём топ-клубам Английской премьер-лиги для того, чтобы предложить услуги своего нападающего Каллума Уилсона. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «сороки» предложили англичанина «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналу» и «Челси». Все эти клубы как раз нуждаются в новом нападающем.

Отметим, что «Ньюкасл» готов продать Уилсона за 21 миллион евро. У нападающего через полтора года истекает контракт с клубом, поэтому руководство открыто к продаже.

31-летний Уилсон в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился семью голами и одним результативным пасом в четырнадцати матчах.