Бывший игрок сборной Египта Хассан считает, что Салах не должен был возвращаться в Англию

Бывший игрок сборной Египта Ахмед Хассан высказался о решении нападающего национальной команды Мохамеда Салаха вернуться в расположение своего клуба «Ливерпуля» после полученной травмы.

По мнению эксперта, Салах, являющийся капитаном сборной Египта, должен был остаться в расположении национальной команды, которая сейчас принимает участие в Кубке африканских наций.

«У Салаха была возможность пригласить кого-нибудь из медицинского отдела «Ливерпуля». Он должен оставаться в команде, несмотря ни на что, даже если он держится только на одной ноге», — цитирует Хассана Daily Mail.

Ранее агент Салаха сообщил, что его клиент выбыл из строя на три-четыре недели.

В текущем сезоне 31-летний вингер провёл за «Ливерпуль» 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.