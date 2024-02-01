Брэдли – о дебютном голе за «Ливерпуль»: «Я не мог в это поверить»

Правый защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли дал интервью после грандиозного для себя матча с «Челси» (4:1).

20-летний футболист поучаствовал в трёх голах своей команды – он дважды ассистировал и однажды поразил ворота сам. Забитый на 39-й минуте мяч стал для североирландца дебютным за первую команду «Ливерпуля».

«Это момент гордости, я давно об этом мечтал. У меня такое чувство, будто сейчас я во сне. Это невероятно. Я просто не мог поверить, когда забил гол, и я даже не знал, что делать.

К сожалению, Трент получил травму, и от меня требовалось наилучшим образом распорядиться своим шансом. Чувствую, что справился с задачей неплохо», – сказал в беседе с TNT Sports Брэдли.