Нуньес – первый после Вернера игрок, трижды попавший в каркас в матче АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес чудом не поразил ворота «Челси» в первом тайме поединка Премьер-лиги.

Коллектив Юргена Клоппа забил два безответных мяча, однако мог уйти на перерыв с ещё более комфортным преимуществом. Особенно «постарался» Нуньес, нанесший семь ударов по воротам «синих», но так и не отличившийся. Уругваец стал лишь третьим за последние восемь лет игроком, трижды попавшим в каркас ворот в течение одного матча АПЛ. Последним это делал Тимо Вернер в 2022 году.

Дарвину Нуньесу не помог и пенальти – удар с точки также пришёлся в каркас ворот.

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