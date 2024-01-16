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Оби Микель: «Нет смысла оставаться в «Челси», если ты не побеждаешь»

16 Января 2024 • 22:54 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микель высказался о положении дел в клубе.

Лондонский коллектив по-прежнему находится в середине турнирной таблице, несмотря на ожидания, возложенные на команду после активной работы на трансферном рынке и назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

«Мы дали им время, но прошло уже полгода. В «Челси» у тебя не может быть много времени – ты должен побеждать. Роман Абрамович выставлял за дверь тех, кто не выигрывал, и новый владелец клуба, думаю, должен мыслить так же. Какой смысл оставаться в «Челси», если побед нет?» – цитирует Sky Sports Оби Микеля.

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