Каррик – о поражении от «Челси»: «Соперник на уровень выше нас»

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик высказался о поражении от «Челси» в ответном полуфинале Кубка лиги (1:6). Первую игру «риверсайдцы» выиграли со счётом 1:0 у себя дома, но затем были разгромлены на «Стэмфорд Бридж».

«Мы сыграли два матча с соперником, который на уровень выше нас. Играть против таких команд непросто, что было видно в некоторых моментах», – сказал Каррик на пресс-конференции.

Напомним, у «Челси» вскоре будет возможность выиграть свой первый трофей с 2022 года. В финале Кубка лиги подопечные Маурисио Почеттино сыграют с победителем пары «Ливерпуль» – «Фулхэм».