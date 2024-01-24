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«Рома» хочет выкупить Лукаку – трансфер возможен только при определённом условии

24 Января 2024 • 00:25 Комментировать
Салернитана
...
Рома
29.01 22:45

В «Роме» надеются оформить выкуп нападающего Ромелу Лукаку, принадлежащего «Челси».

Бельгиец арендован римским клубом до конца текущего сезона. По данным La Gazzetta dello Sport, в «Роме» хотели бы подписать 30-летнего футболиста на постоянной основе, однако для осуществления такого трансфера клубу необходимо завоевать путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Кроме того, весьма вероятно, что «Роме» придётся расстаться с Тэмми Абрахамом, являющегося одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

«Рома» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 32 очками после 21 тура.

В активе Ромелу Лукаку 15 забитых мячей в 26 матчах кампании.

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