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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию

18 Января 2024 • 13:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Лондонский «Челси» продаст своего нападающего Армандо Брою только за 60 миллионов евро в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

При этом источник сообщает, что заинтересованные клубы уже дали свою реакцию, заявив о том, что запрашиваемый ценник слишком высокий. Напомним, ранее албанского форварда связывали с переходом в «Вулверхэмптон».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Броя отметился всего одним голом в 13 матчах. В этом сезоне 22-летний Армандо вернулся после длительного отсутствия из-за травмы крестообразных связок колена.

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Челси Вулверхэмптон Армандо Броя трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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