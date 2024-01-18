«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию

Лондонский «Челси» продаст своего нападающего Армандо Брою только за 60 миллионов евро в это трансферное окно. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

При этом источник сообщает, что заинтересованные клубы уже дали свою реакцию, заявив о том, что запрашиваемый ценник слишком высокий. Напомним, ранее албанского форварда связывали с переходом в «Вулверхэмптон».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Броя отметился всего одним голом в 13 матчах. В этом сезоне 22-летний Армандо вернулся после длительного отсутствия из-за травмы крестообразных связок колена.