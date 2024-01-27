Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино нацелился на форварда из Нигерии.

Как утверждает TEAMtalk, нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — главная трансферная цель Почеттино предстоящим летом. Ранее появилась информация, что сам Осимхен хочет продолжить карьеру в стане «синих».

В текущем сезоне 25-летний нигериец сыграл в 13 матчах чемпионата Италии, в которых семь раз сумел поразить ворота соперников. Кроме того, на счету Осимхена два голевых паса.

Действующий контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermark оценивают стоимость форварда в 110 миллионов евро.