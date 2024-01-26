Клопп: «Я испытал облегчение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился комментарием о своём уходе из клуба, который произойдёт в конце сезона.

«Когда я принял решение, я испытал облегчение. Я должен был рассказать об этом владельцам, затем болельщикам и игрокам. Реакция игроков была превосходной», — сказал Клопп журналистам.

Тренер отметил, что после сегодняшней пресс-конференции больше не будет отвечать на вопросы о своем уходе.

В текущем сезоне «Ливерпуль» провел 21 матч в рамках АПЛ, в которых набрал 48 очков. Благодаря такому количеству баллов мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата.