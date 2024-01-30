Галлахер не покинет «Челси» в январе

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер не собирается покидать команду в январе. По информации от издания Evening Standard, 23-летний англичанин в данный момент счастлив в «Челси». Вопрос о будущем Галлахера будут решать позже.

Ранее сообщалось, что в трансфере полузащитника заинтересован «Тоттенхэм», который собирается сделать своё предложение до закрытия окна. Впрочем, сделка сейчас выглядит маловероятной.

Напомним, у Галлахера сейчас остаётся полтора года по контракту с «Челси». В этом розыгрыше Английской премьер-лиги воспитанник «синих» отметился четырьмя результативными передачами.