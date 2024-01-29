Кэлвин Рамзи перешёл из «Ливерпуля» в «Болтон» на правах аренды

Защитник «Ливерпуля» Кэлвин Рамзи перешёл в «Болтон» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «красных».

20-летний игрок 15 января вернулся в расположение лидера АПЛ из «Престона», в составе которого шотландец провёл лишь два матча в Чемпионшипе в первой половине сезона. К «Ливерпулю» Рамзи присоединился в 2022 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста национальной команды Шотландии в четыре миллиона евро. Новый клуб Кэлвина находится на втором месте в турнирной таблице третьего по силе дивизиона английского футбола.