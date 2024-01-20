«Челси» ищет нового центрального защитника с сильным характером

Лондонский «Челси» находится в активном поиске нового центрального защитника. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» ищет футболиста с сильным характером, который достойно заменит 39-летнего Тьяго Силву. Напомним, у бразильского ветерана летом истекает контракт.

Источник отмечает, что в это трансферное окно «Челси» вряд ли сможет купить нового центрального защитника, ведь многие подходящие футболисты недоступны на рынке. Скорее всего, трансфер состоится летом.

Ранее «Челси» связывали с такими защитниками, как Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Джонатан Та из леверкузенского «Байера».