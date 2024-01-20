Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» ищет нового центрального защитника с сильным характером

20 Января 2024 • 11:58 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Лондонский «Челси» находится в активном поиске нового центрального защитника. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, руководство «синих» ищет футболиста с сильным характером, который достойно заменит 39-летнего Тьяго Силву. Напомним, у бразильского ветерана летом истекает контракт.

Источник отмечает, что в это трансферное окно «Челси» вряд ли сможет купить нового центрального защитника, ведь многие подходящие футболисты недоступны на рынке. Скорее всего, трансфер состоится летом.

Ранее «Челси» связывали с такими защитниками, как Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Джонатан Та из леверкузенского «Байера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2024

Новости по матчу

Сегодня, 20 Января
01:42
Стало известно, как долго не сможет играть Салах
18 Января
14:43
Макаллистер: «Надеюсь, что проведу много лет в «Ливерпуле» 1
14:01
Стало известно, почему «Челси» не хочет Бензема и Фирмино
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
12:08
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы» 1
11:29
Некоторые члены руководства «Челси» хотят продать Галлахера в январе
11:21
Бензема не интересен «Челси», но у француза есть другие варианты в АПЛ
17 Января
21:00
«Челси» повесил ценник на Брою
14:42
«Челси» возобновил интерес к левому защитнику «Саутгемптона»
14:37
Энцо Фернандес: «Надеюсь, я ещё смогу оправдать ожидания болельщиков»
14:11
«Челси» хочет 20 миллионов евро за Кепу, «Реал» принял решение по голкиперу 3
11:17
Дуран высказался об интересе «Челси» и «Милана»
04:23
«Ливерпуль» следит за защитником «Челси»
01:22
Клуб АПЛ готов арендовать Брою у «Челси»
16 Января
22:54
Оби Микель: «Нет смысла оставаться в «Челси», если ты не побеждаешь» 1
13:04
Чилуэлл: «Было здорово снова оказаться на поле»
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:31
Романо ответил, будет ли «Челси» платить 100 миллионов евро за нападающего «Спортинга»
15 Января
15:44
«Челси» хочет подписать нападающего «Астон Виллы», но это не Уоткинс
15:26
Стало известно, когда Нкунку вернётся на поле после очередной травмы
12:30
В «Челси» разочарованы тем, что Почеттино использует Колвилла на левом фланге защиты
12:21
Дисаси: «Последние победы вовсе не означают, что теперь у «Челси» всё хорошо»
11:21
«Челси» выбирает между Бензема и экс-нападающим «Ливерпуля»
14 Января
12:52
«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника «Ньюкасла», цена вопроса – 130 миллионов евро 2
11:53
Виллиан поблагодарил болельщиков «Челси»
00:48
Джеррард хочет переманить в «Аль-Иттифак» защитника «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии На Моуринью уже появился претендент Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Стало известно, кто из игроков «Барселоны» недоволен Хави «Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб ​Анчелотти рассказал, какие футболисты «Реала» не сыграют с «Атлетико» «Реал» хочет подписать Холанна по схеме трансфера Беллингема На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.01.24 в 15:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.25 6.00 12.00
Видео
20.01.24 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.81 3.60 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Января
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вернул Казадеи, чтобы наигрывать итальянца в основе
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ищет нового центрального защитника с сильным характером
11:29 · Англия. Чемпионшип
Сенси в шаге от перехода в английский клуб
11:18 · Англия. Премьер-лига
Перишич будет зарабатывать в «Хайдуке» 1 евро в месяц
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника из АПЛ, который оценивается в 100 миллионов евро
10:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» всё ещё не исключает трансфер полузащитника «Манчестер Сити»
10:30 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Баварии» Тухель одобрил возможную покупку Триппьера
09:20 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Челси» Терри назвал лучшего тренера в карьере
05:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Тоттенхэма» 1 слухи
04:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассмотрит предложения по трём игрокам слухи
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить около 30 млн евро за 18-летнего игрока слухи
03:40 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Я хотел бы играть с Месси»
02:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
01:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» претендует на трёх защитников из АПЛ
01:42 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как долго не сможет играть Салах слухи
Все новости
Рекомендуем