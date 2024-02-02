​Почеттино – о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Проверка реальности»

На неделе «Челси» крупно, со счётом 1:4, проиграл в гостях у «Ливерпуля». Главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино на пятничной пресс-конференции выказался об этом результате.

«Конечно, это была проверка реальности. «Ливерпуль» заслуживает быть на вершине таблицы. Мы уступаем им по разным причинам. Очень важно понять, почему. Нужно не только усерднее работать, но и совершенствоваться как команда. В разные отрезки игры мы показывали недостаток опыта», - сказал Почеттино.

Ближайший матч «Челси» проведёт в воскресенье, 4 февраля, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.