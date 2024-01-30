​Почеттино: «Мы не хотим участвовать в вечеринке в честь Клоппа – мы хотим выиграть»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался на тему ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля». О своём решении немец объявил на прошлой неделе.

«Каждый раз, когда они будут играть на «Энфилде», там будет вечеринка в честь Клоппа – фанаты дадут ему всю любовь, которую испытывают. Но мы думаем о том, чтобы поехать туда и выиграть. Мы не хотим участвовать в этой вечеринке. Мы хотим выступить хорошо и выиграть матч.

Для Клоппа сейчас подходящий момент, чтобы объявить о ситуации. Но она не сильно что-то меняет. Футболисты – профессионалы, которые всегда хотят побеждать», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Ливерпуль» и «Челси» проведут очный матч в среду, 31 января.