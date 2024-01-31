Кроос рассказал, что думает об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

Немецкий специалист оставит свою должность после завершения текущего сезона.

«Могу лишь поздравить тех, кто сможет назначить его в будущем. Клопп уже давно работает за границей, но, как показывают многочисленные опросы, он остаётся самым популярным тренером в Германии. Думаю, теперь он также популярнее всех и в Англии. Трудно выразить словами, насколько успешную работу он проделал.

Для всех болельщиков «Ливерпуля», как и для всех любителей футбола вообще, Клопп олицетворяет собой успешность, преданность делу, любовь к своему клубу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Крооса.