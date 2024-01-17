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«Челси» повесил ценник на Брою слухи

17 Января 2024 • 21:00 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Форвард лондонского «Челси» Армандо Броя может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что ряд клубов заинтересован в аренде 22-летнего футболиста.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, «синие» готовы продать Брою, если получат интересное предложение. Сообщается, что «Челси» оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Броя принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 28 миллионов евро.

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