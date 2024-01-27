«Он вернётся»: Гвардиола прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидаемо получил вопрос о решении Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

Наставник мерсисайдцев сообщил, что оставит свой пост по окончании текущего сезона. Немец возглавляет команду с 2015 года, и его противостояние с «Манчестер Сити» Гвардиолы уже стало классикой английского футбола.

«Я немного шокирован. Клопп – абсолютно невероятный тренер, а также, хоть я и не знаю его близко, ещё и невероятный человек. Есть ощущение, что «Манчестер Сити» тоже что-то теряет с его уходом, ведь «Ливерпуль» был нашим главным соперником в эти годы.

Нам будет его не хватать, лично мне будет его не хватать. Но теперь я смогу лучше спать в ночь перед матчами с «Ливерпулем», что меня радует! Желаю ему всего наилучшего. Он не признаётся в этом, но он вернётся», – приводит BBC слова Гвардиолы.