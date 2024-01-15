Стало известно, когда Нкунку вернётся на поле после очередной травмы

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку продолжает восстанавливаться после травмы бедра, которую получил в начале этого месяца. Издание Evening Standard сообщает, что француз должен вернуться к тренировкам на этой неделе. Есть высокая вероятность, что Кристофер сможет выйти на поле в ответном полуфинале Кубка лиги против «Мидлсбро».

26-летний Нкунку пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы колена. Француз вернулся на поле в декабре, но вскоре получил небольшого повреждения бедра.

Нкунку провёл 3 матча в Английской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом в ворота «Вулверхэмптона».