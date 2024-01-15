«Челси» выбирает между Бензема и экс-нападающим «Ливерпуля»

Лондонский «Челси» ищет краткосрочный вариант для усиления позиции нападающего. Так как главные цели клуба в лице Виктора Осимхена и Айвена Тони в январе будут стоить свыше 100 миллионов евро, «синие» решили обратить внимание на других игроков.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, на радаре «Челси» находятся сразу два форварда, которые провели последние полгода в Саудовской Аравии. Речь идёт о бывшем нападающем «Реала» Кариме Бензема и экс-форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Оба игрока недовольны жизнью в Саудовской Аравии и хотели бы вернуться в Европу.

«Челси» рассматривает вариант с арендой одного из этих футболистов до конца сезона.