Почеттино оценил вклад Палмера в игру «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил вклад полузащитника Коула Палмера в игру лондонской команды. Напомним, летом «пенсионеры» приобрели воспитанника «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро.

«Он проделывает великолепную работу. Мы очень довольны его вкладом в игру, нам нравятся выступления Коула. Это фантастика, потому что Палмер помогает команде достигать поставленных целей», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Палмер в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 4 ассистами в Английской премьер-лиге. На счету 21-летнего полузащитника также 2 гола и 3 результативные передачи в кубковых соревнованиях.