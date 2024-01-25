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Почеттино оценил вклад Палмера в игру «Челси»

25 Января 2024 • 16:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Челси
31.01 23:15

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил вклад полузащитника Коула Палмера в игру лондонской команды. Напомним, летом «пенсионеры» приобрели воспитанника «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро.

«Он проделывает великолепную работу. Мы очень довольны его вкладом в игру, нам нравятся выступления Коула. Это фантастика, потому что Палмер помогает команде достигать поставленных целей», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Палмер в нынешнем сезоне отметился 9 голами и 4 ассистами в Английской премьер-лиге. На счету 21-летнего полузащитника также 2 гола и 3 результативные передачи в кубковых соревнованиях.

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