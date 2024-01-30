​Клопп оценил «Челси»

В среду «Ливерпуль» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Челси». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп сказал несколько слов о сопернике.

«Они играют действительно хорошо и являются действительно хорошей командой. Никто никогда не сомневался в этом.

Думаю, «Челси» находится в хорошей форме. За последнее время они выиграли большинство игр. Мы играли с ними в первом туре, и тогда мы не были хороши, а они были в порядке. Для нас тогда было позитивно набрать одно очко. Нам нужно играть лучше, но сейчас мы другие.

У «Челси» было много травм, но теперь у нас есть основной состав. У них есть полузащита, которую они хотят видеть, и вся оборона, кроме Риса Джеймса. Это действительно хорошая команда. Я ожидаю, что они добьются прогресса, но лучшей пускай начнут это после нашей игры», - сказал Клопп журналистам.