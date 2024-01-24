«Челси» обострил свой интерес к нападающему «Астон Виллы»

Лондонский «Челси» стал более усиленно работать над трансфером нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана. Как сообщает журналист Гильермо Аранхо, в последние часы «синие» обострили свой интерес к колумбийскому форварду.

Напомним, Дуран ранее заявил, что с радостью присоединился бы к такому топ-клубу, как «Челси». Правда, лондонцы с большой долей вероятности пригласят Джона только в том случае, если перед этим продадут Армандо Брою, которым интересуется «Вест Хэм».

20-летний Дуран в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами. «Трансфермаркт» оценивает колумбийца в 17 миллионов евро.