Гвардиола признался, что понимает Клоппа: «Я чувствовал подобное в «Барселоне»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что понимает причины ухода Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Немец объявил о решении покинуть должность главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона. Специалист возглавляет мерсисайдцев с октября 2015 года. Клопп заявил, что исчерпал ресурсы, необходимые для продолжения работы на текущем посту.

«Все тренеры будут ощущать усталость после стольких лет работы в одном клубе, я очень хорошо это понимаю. Я чувствовал подобное в «Барселоне», так что мне это отлично знакомо», – цитирует BBC Гвардиолу, ответившего на вопросы журналистов после победы над «Тоттенхэмом» (1:0).

Напомним, что испанец работал в первой команде «Барселоны» с 2008 по 2012 год, после чего взял годичную паузу.