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Пиоли – об уходе Клоппа: «Я хотел бы оказаться в такой ситуации»

26 Января 2024 • 22:11 Комментировать
Милан
...
Болонья
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Через 22 ч. 54 мин.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал известия об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

В пятницу немецкий специалист официально объявил, что покинет должность рулевого «красных» после завершения текущего сезона.

«Мне хотелось бы оказаться в такой ситуации. Провести в клубе столько лет и иметь возможность сказать «пришло время сменить обстановку» – это показатель успешности. Конечно, это очень напряжённая и ответственная работа.

Клопп отработал в «Ливерпуле» девять лет, Гвардиола приближается к той же отметке в «Манчестер Сити», сэр Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» ещё дольше. Каждый из нас должен прислушиваться к своим эмоциям, принимая решения на основании этого», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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