Тьяго Силва проиграл 3 из 3 кубковых финалов в Англии, бразилец поделился ожиданиями от следующего

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва поделился ожиданиями от финала Кубка лиги, в котором его команда сыграет в феврале. Соперником «Челси» станет победитель пары «Фулхэм» – «Ливерпуль».

«Скоро нам предстоит сыграть в финале на «Уэмбли». Если я не ошибаюсь, я выступал на этом стадионе трижды, но трижды проигрывал. Думаю, настало время наконец победить», – цитирует Силву журналист Саймон Филлипс.

Отметим, что свой первый кубковый финал в составе «Челси» 39-летний бразилец проиграл «Лестеру». В двух остальных «синие» уступили «Ливерпулю» в сезоне-2021/22.

Летом у Силвы заканчивается контракт с «Челси».