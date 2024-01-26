Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет клуб в конце текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

56-летний немецкий специалист рассказал о своем решении руководству «Ливерпуля». Напомним, Клопп является наставником команды с октября 2015 года.

Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и стал победителем Лиги чемпионов.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на пять зачетных баллов.